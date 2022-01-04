В Казахстане очевидцы засняли в степи снежного барса. Фото, видео

CentralAsia (KZ) - Вблизи национального парка Алтын-Эмель в Алматинской области (Казахстан) засняли снежного барса. Об этом в своем Instagram рассказал экоактивист Сакен Дилдахмет.

«Сегодня получил отличную новость. Вблизи национального парка Алтын-Эмель гулял снежный барс. Местные жители сегодня сняли на камеру смартфона и сообщили об этом инспекторам нацпарка и природоохранным учреждениям», - написал Дилдахмет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saken Dildakhmet (@sakendildakhmet)

В прошлом году на территории нацпарка снежные барсы несколько раз попали на фотоловушку.

Национальный природный парк Алтын-Эмель расположен в долине реки Или на территории Алматинской области. Занимает территорию, ограниченную с юга рекой Или и Капшагайским водохранилищем, с северо-западными отрогами Джунгарского Алатау - горами Шолак, Матай Алтынемель и Кояндытау, с востока - невысокими горами Актау.

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