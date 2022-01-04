В 2022 году Таджикистан поставит в Афганистан электроэнергию на $69 млн

CentralAsia (TJ) - Таджикистан, согласно подписанному соглашению с Афганистаном, поставит в текущем году в эту страну 5 млрд кВтч электроэнергии, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на заместителя официального представителя движения «Талибан» Инамулла Самангани.

«В соответствии с новыми соглашениями, подписанными между Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, в 2022 году Таджикистан поставит в Афганистан 1,5 млрд кВтч электроэнергии, а Узбекистан - 2 млрд кВтч электроэнергии», - отметил Самангани.

Было подчеркнуто, что годовая стоимость контрактов составляет $69 млн и $100 млн соответственно.

Ранее таджикская энергетическая компания «Барки Точик» разъяснила сообщение о подписании контракта с афганской «Da Afghanistan Breshna Sherkat». В сообщении отмечалось, что речь идёт о дополнительном контракте к подписанному еще в 2008 году сторонами соглашению.

«В соответствии с дополнениями к соглашению, рассчитанными на 2022 год, Афганистан получит в весенне-летнем периоде (май-сентябрь) ежесуточно 400 МВт/ч таджикской электроэнергии, а в осенне-зимнем периоде (октябрь-апрель) - 25-30 МВт/ч, что «не повлияет на общий баланс энергоснабжения в стране», - говорилось в сообщении.

Афганистан платит Таджикистану за каждый киловатт 3 цента по линии электропередачи 110 кВ и 4,5 цента - по ЛЭП 220 кВ.

По официальным статистическим данным, Таджикистан за 11 месяцев 2021 года экспортировал электроэнергию на сумму около $94 млн, что почти в два раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

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