В Самарканде протек новый туннель, построенный за $13 млн и сданный в эксплуатацию 3 дня назад

CentralAsia (UZ) - В Самарканде из стен нового туннеля потекла вода. Общая стоимость проекта составила 143 млрд сумов (более $13 млн). Строительство было осуществлено унитарным предприятием «Куприккурилиш» АО «Узбекистон темир йуллари».

В социальных сетях распространилось видео, на котором можно увидеть, как из стен нового туннеля течет вода.

По данным Telegram-канала Davletov, общая стоимость данного проекта составила 143 млрд сумов. Средства были выделены из государственного бюджета.

Новый туннель в Самарканде был торжественно открыт 31 декабря 2021 года.

Строительство началось в конце 2019 года. Проект был реализован в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в Самарканде в 2022 году.