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В России за сутки выявлено 15 903 случая COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 15 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1196 (7,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 570 тыс. 212 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 241,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 197 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 150 тыс. 738 человек.

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