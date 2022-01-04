В России от COVID-19 скончались 834 человека за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 834 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 68 и Санкт-Петербурге — 63.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 312 тыс. 187 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,5 млн, из них выздоровели — 9,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 150 тыс. 738 пациентов.