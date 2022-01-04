В Казахстане найденного снежного барса перевезли в нацпарк. Фото

CentralAsia (KZ) - Снежного барса нашли жители поселка Кербулак Алматинской области (Казахстан). Их удивило, что снежный барс даже не попытался скрыться от людей, передает Zakon.kz.

О факте сельчане сообщили в природоохранные органы. Оставаясь с животным, они дождались прибытия на место инспекторов государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» и РГКП ПО «Охотзоопром».

Инспекторы ГНПП совместно с научными сотрудниками Института зоологии КН МОН РК обездвижили барса и перевезли его на территорию парка, где выпустили в привычные для него места обитания, предварительно установив спутниковый ошейник.

Как отмечается, это третий ошейник из установленных на снежных барсов, обитающих на территории ГНПП «Алтын-Эмель». По данным, полученным с помощью фотоловушек, на территории парка обитают около 10 особей снежного барса. Национальным парком проводятся все необходимые мероприятия по сохранению этих редких животных.

С 31 октября 2006 года снежный барс включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

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