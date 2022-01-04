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В Казахстане прошли задержания участников протестных акций
Предыстория: В Казахстане проходят митинги из-за повышения цен на газ

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане и Шымкенте прошли задержания участников протестных акций, которые требовали остановить рост цен на газ. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Отмечается, что во вторник, 4 января, казахстанская полиция задержала в столице как минимум трех человек, вышедших на протестную акцию к городской администрации. По данным журналистов, митингующие выступили в поддержку аналогичных «газовых» протестов в городе Жанаозен и параллельно с этим требовали решить жилищный вопрос. При этом одна из участниц акции скандировала «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), требуя ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики.

В Шымкенте силовики задержали более десяти человек, которые вышли на митинг перед зданием местной администрации. Протестующие выражали солидарность с участниками «газовых» протестов в других городах и потребовали повышения зарплат. Во время задержания они также выкрикивали «Назарбаев, кет!» («Назарбаев, уходи!»).

Кроме того, в этот же день в Алматы была перекрыта площадь Республики и был ограничен мобильный интернет. Доступ к нему также отключили в районе столичной администрации в Нур-Султане.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста цен на газ для машин. Они призвали к снижению стоимости сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге за литр. Позднее сообщалось, что полиция попыталась разогнать митинги и применила силу к их участникам.

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