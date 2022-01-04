В Узбекистане наладят производство двух новых моделей автомобилей

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует наладить производству двух новых моделей автомобилей. Об этом отмечается в проекте «дорожной карты» в Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы.

Согласно «дорожной карте», Узбекистан намерен увеличить производство автомобилей в 1,4 раза. При этом планируются экспорт машин в 2 раза.

В частности, планируется производство 2 новых моделей легковых автомобилей годовой мощностью 190 тыс. единиц.

Мощность Хорезмского регионального филиала UzAuto Motors увеличат с 70 тыс. до 100 тыс. единиц.

Узбекистан разработает «дорожную карту» по увеличению экспорта до $1 млрд. к 2026 году. Также будет разработана «дорожная карта» по увеличению уровня локализации легковых автомобилей до 60%.

Начнется производство автомобилей по технологии SCD и планируется экспорт до 30 тыс. автомобилей Nexia в год.