Узбекистан откроет новый вуз для популяризации узбекского языка в зарубежных странах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируют открыть новый вуз с целью популяризации узбекского языка в зарубежных странах.

По данным местных СМИ, новое учреждение откроется согласно стратегии развития Узбекистана с 2022 по 2026 годы. Вуз будет называться - Международный институт Алишера Навои.

Основной целью института станет популяризация узбекского языка и культуры в зарубежных странах. Кроме того, представители вуза будут проводить творческие вечера и читать стихи Навои на узбекском языке в зарубежных странах.