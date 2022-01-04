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Узбекистан откроет новый вуз для популяризации узбекского языка в зарубежных странах

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане планируют открыть новый вуз с целью популяризации узбекского языка в зарубежных странах.

По данным местных СМИ, новое учреждение откроется согласно стратегии развития Узбекистана с 2022 по 2026 годы. Вуз будет называться - Международный институт Алишера Навои.

Основной целью института станет популяризация узбекского языка и культуры в зарубежных странах. Кроме того, представители вуза будут проводить творческие вечера и читать стихи Навои на узбекском языке в зарубежных странах.

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