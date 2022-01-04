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Протесты в Казахстане: Митингующие в Атырау прорвали оцепление, собираются на площади и перекрывают дороги

CentralAsia (KZ) -  Протестующие в Атырау, Казахстан прорвали оцепление силовиков и собираются на площади города, сообщает КазТАГ.

«Мы с Мангистау!» - скандируют протестующие в четверг на видео, которое прислала в редакцию корреспондент КазТАГ из Атырауской области.

Ранее силовики пытались перекрыть дорогу большой колонне протестующих, однако они прорвали оцепление и начали собираться на площади.

«Там парней задерживают, перекроем дороги», - кричат друг другу протестующие еще на одном видео, на другом кадре видно, как собравшиеся выстроились в живую цепь поперек дороги.

На месте событий заметно большое количество силовиков, но протестующие явно превосходят их по численности.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

На фоне стихийных митингов в Мангистауской области были усилены меры безопасности в других городах республики, в частности, в Алма-Ате.

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