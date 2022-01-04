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Протесты в Казахстане: Правительственная комиссия начала переговоры с активистами в Мангистау

CentralAsia (KZ) -  Члены правительственной комиссии ведут переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау, сообщается на сайте primeminister.kz.

Правительственная комиссия проводит встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ.

Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности.

Отмечается, что комиссия была создана по поручению Касым-Жомарта Токаева. Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова проводится заседание, в котором принимают участие представители администрации президента, министерства энергетики, агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, АО НК «Казмунайгаз» и другие заинтересованные стороны.

Ранее сообщалось, что 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрывали дороги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.

На следующий день министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.

Вечером в понедельник, 3 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ. Но митингующие провели на площади всю ночь.

Кроме того, Токаев поручил правоохранительным органам обеспечить недопущение нарушения общественного порядка.

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