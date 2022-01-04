В Узбекистане бывшим заключенным будут выдавать пособие на открытие бизнеса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане заключенным, отбывшим наказание, планируют выдавать пособие на открытие бизнеса. Эта система будет называться «первичный пакет социальной и материальной помощи», сообщили местные СМИ.

Гражданам, которые уже отбыли наказание, государство предоставит единовременный пакет помощи, говорится в проекте указа президента «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

Согласно документу, будет введена система «первичного пакета социальной и материальной помощи» для оказания осужденным практической помощи в поиске своего места в обществе в будущем. Для этого они должны предоставить свой конкретный проект.

МВД Узбекистана должно будет в двухмесячный срок внести в Кабинет министров проект постановления, который предусматривает введение системы «первичного пакета социальной помощи».