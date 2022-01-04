В Узбекистане планируют построить киногородок

- Узбекистан, общество
- 18:17, 04 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с целью развития киноиндустрии построят киногородок, сообщили местные СМИ.
Киногородок планируется возвести в Ташкентской области. Для строительства власти выделят 50 га земельного участка в Бостанлыкском районе.
Власти считают, что строительство киногородка создаст улучшенные условия для представителей киноиндустрии. О строительстве киногородка также отмечается в Стратегии развития Узбекистана с 2022 по 2026 годы.