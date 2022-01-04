В Узбекистане планируют построить киногородок

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с целью развития киноиндустрии построят киногородок, сообщили местные СМИ.

Киногородок планируется возвести в Ташкентской области. Для строительства власти выделят 50 га земельного участка в Бостанлыкском районе.

Власти считают, что строительство киногородка создаст улучшенные условия для представителей киноиндустрии. О строительстве киногородка также отмечается в Стратегии развития Узбекистана с 2022 по 2026 годы.