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В Узбекистане планируют построить киногородок

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с целью развития киноиндустрии построят киногородок, сообщили местные СМИ.

Киногородок планируется возвести в Ташкентской области. Для строительства власти выделят 50 га земельного участка в Бостанлыкском районе.

Власти считают, что строительство киногородка создаст улучшенные условия для представителей киноиндустрии. О строительстве киногородка также отмечается в Стратегии развития Узбекистана с 2022 по 2026 годы.

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