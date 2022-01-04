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В двух регионах Узбекистана учащихся начальных классов обеспечат бесплатными обедами

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане планируется обеспечивать бесплатным питанием учащихся первых – четвертых классов школ Республики Каракалпакстан и Хорезмской области.

Деньги на это будут выделяться из Госбюджета, предусматривается Стратегией развития Нового Узбекистан на 2022–2026 годы и «Дорожной картой» по ее реализации в 2022 году.

Министерству народного образования Узбекистана совместно с Министерством здравоохранения, Министерством финансов, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокомиятом Хорезмской области в трехмесячный срок поручат внести в Кабинет Министров проект постановления по организации обеспечения бесплатным питанием с 1 апреля 2022 года.

В проекте будут предусмотрены конкретные механизмы установления действенного общественного контроля за расходованием выделенных средств и предупреждения коррупциогенных факторов.

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