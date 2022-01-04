Узбекистан планирует привлечь $70 млрд на поддержку предприятий, пострадавших от пандемии

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует привлечь кредит Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в размере 200 миллионов долларов США.

Средства планируется направить на поддержку предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, обеспечение их оборотным капиталом и увеличение производственных мощностей, включая проекты в области производства, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, общественного питания и транспорта.

По данным портала Norma.uz, 28 декабря 2021 года было принято постановление Кабинета Министров «О мерах по привлечению и использованию кредитной линии Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для поддержки бизнеса в период коронавирусной пандемии».

Предварительные договоренности по данному вопросу достигнуты Министерством инвестиций и внешней торговли, Минфином и Национальным банком внешнеэкономической деятельности (ВЭД) РУз.

Кредитная линия АБИИ основана на нескольких траншах под государственную гарантию, каждый транш сроком на 5 лет с льготным периодом 2 года, процентной ставкой 6 месяцев Libor плюс 0,65 процента годовых. Начальная организационная комиссия АБИИ и годовая комиссия за неиспользованную часть кредитной линии составляет 0,25 процента.

Национальный банк ВЭД РУз является заемщиком кредитной линии, выделенной АБИИ, и исполнительным органом, ответственным за целевое и эффективное использование кредитных средств.