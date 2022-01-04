​В ОАЭ гражданка Узбекистана погибла после падения с 12 этажа

- Узбекистан, происшествия
- 18:38, 04 января 2022
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CentralAsia (UZ) - 41-летняя женщина, узбечка по национальности, погибла в Шардже в результате падения с 12 этажа жилого здания.
Сообщается, что она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия до прибытия полиции и скорой помощи, передает russianemirates.com.
Тело погибшей было доставлено в судебно-медицинскую лабораторию для вскрытия. Первоначальные расследования показали, что женщина покончила жизнь самоубийством. Расследование происшествия ведут полиция и прокуратура эмирата.