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Монголия и Узбекистан в тройке лидеров по импорту алтайского меда в 2021 году

CentralAsia (UZ) -  Польша, Монголия и Узбекистан вошли в тройку лидеров по закупкам алтайского меда в РФ в 2021 году, сообщает официальный сайт Минсельхоза РФ.

По данным федеральной таможенной службы РФ, за 11 месяцев 2021 года было отгружено 827 тонн меда на сумму 1,8 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года эта статья экспорта выросла в объемах на 92% и в стоимости на 847 тыс. долларов.

В тройке лидеров-импортеров – Польша (530 тонн), Монголия (60 тонн), Узбекистан (56 тонн).

Основными поставщиками данной продукции в регионе являются ООО «Алтайский пасечник» и ООО «Алтайская компания «Медовый край».

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