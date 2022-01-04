Монголия и Узбекистан в тройке лидеров по импорту алтайского меда в 2021 году

CentralAsia (UZ) - Польша, Монголия и Узбекистан вошли в тройку лидеров по закупкам алтайского меда в РФ в 2021 году, сообщает официальный сайт Минсельхоза РФ.

По данным федеральной таможенной службы РФ, за 11 месяцев 2021 года было отгружено 827 тонн меда на сумму 1,8 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года эта статья экспорта выросла в объемах на 92% и в стоимости на 847 тыс. долларов.

В тройке лидеров-импортеров – Польша (530 тонн), Монголия (60 тонн), Узбекистан (56 тонн).

Основными поставщиками данной продукции в регионе являются ООО «Алтайский пасечник» и ООО «Алтайская компания «Медовый край».