Протесты в Казахстане: Митингующие в Актобе вслед за мангистаусцами потребовали снижения цен на газ

CentralAsia (KZ) - Митингующие в Актобе вслед за протестующими мангистаусцами потребовали снижения цен на газ до Т50, передает КазТАГ.

«В городе самая высокая цена (на газ – КазТАГ) – Т85, есть в районах рост до Т90-95. Но вы сами знаете, у нас это одни из самых низких цен на газ по республике», - заявил представитель властей собравшимся в Актобе во вторник.

Однако его заявление было встречено возмущением. Чиновник пытался пояснить, что сообщает это в порядке справочной информации, однако его перебили.

«Мы не просим справку. Газ должен быть Т50!» - заявил один из протестующих, после чего все начали скандировать: «Газ Т50!»

Также собравшиеся указали на то, что газ добывается непосредственно в Актюбинской области, а цены на него продолжают расти. Кроме того, протестующие выразили недовольство тем, что часто поступают предложения равняться на Россию.

«Зачем нам Россия? Мы 30 лет как независимое государство. Я езжу на фуре – в России села сидят без света и газа. Путин говорит: «Все хорошо», а сам даже не посещает села», - отметил один из собравшихся.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

На фоне стихийных митингов в Мангистауской области были усилены меры безопасности в других городах республики, в частности, в Алма-Ате.

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