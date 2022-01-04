В Узбекистане отменили комиссионные сборы при покупке автомобиля

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиеев подписал Закон о Государственном бюджете Узбекистана на 2022 год. В документе не предусмотрен сбор при покупке автомобиля. Это означает, что с 1 января этот сбор полностью отменяется, сообщили местные СМИ.

Ранее в Узбекистане при покупке нового автомобиля в автосалоне уплачивалась комиссия в размере 3% от контрактной цены.

Если автомобиль был приобретен на вторичном рынке, то за каждую лошадиную силу взималась плата в размере до 29 700 сумов ($2,75) в зависимости от года выпуска, отметил в Телеграм-канале юрист и блогер Хушнудбек Худойбердиев.

Теперь с 1 января 2022 года эти сборы полностью отменены.

До этого граждане, покупая автомобиль, для избежания огромных затрат при регистрации, предпочитали оформлять «генеральную доверенность», то теперь они могут оформлять машины на свое имя.

Ставка госпошлины пока остается на прежнем уровне. Сейчас госпошлина равна 2-10 базовых расчетных величин (БРВ) и составляет 540 000 -2 700 000 сумов ($50-$250).

В ближайшее время госпошлину планируется установить в размере 3 БРВ (810 тысяч сумов или $75) вне зависимости от мощности и года выпуска машины.