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Протесты в Казахстане: Президент Токаев проведет совещание по ситуации

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание 5 января, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

По его словам, президент проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей Администрации и представителями других органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

Ранее сообщалось, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрывали дороги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.

На следующий день министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.

Вечером 3 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ. Но митингующие провели на площади всю ночь.

Кроме того, Токаев поручил правоохранительным органам обеспечить недопущение нарушения общественного порядка.

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