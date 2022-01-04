Протесты в Казахстане: Правительство пообещало митингующим в Актау снизить стоимость газа и не привлекать их к ответственности

CentralAsia (KZ) - Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнагаз».

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрывали дороги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.

На следующий день министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.

Вечером 3 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ. Но митингующие провели на площади всю ночь.

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