Протесты в Казахстане: Президент Токаев обратился к демонстрантам

Митингующие в Актау

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам с просьбой не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества.

«Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», - написал он на своей странице в соцсети.

Ранее правительство приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр.

Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в тч в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022

Ранее сообщалось, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрывали дороги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.

На следующий день министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.

Вечером 3 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ. Но митингующие провели на площади всю ночь.

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