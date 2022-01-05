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Баскетбольная команда 3x3 U-23 Монголии начала лидировать в мировом рейтинге

CentralAsia (MNG) -  Мужская баскетбольная команда U-23 Монголии 3x3 вышла на первое место в мировом рейтинге.

Согласно обновленному рейтингу, опубликованному Международной федерацией баскетбола 3 января 2022 года, монгольская национальная команда U-23 лидирует с 1 212 317 очками.

Далее следуют Россия с 1 147 600 очками и Литва с 1 070 712 очками.

Женская команда U-23 Монголии уступает только Нидерландам, заняв второе место в этом рейтинге.

Мужская и женская сборные U-23 Монголии успешно выступили в Лиге наций в Египте в конце августа 2021 года.

В августе 2021 года ФИБА объявила, что чемпионат мира по баскетболу 3x3 U-23 пройдет в Монголии.

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