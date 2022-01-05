В США и Канаде состоится международное мероприятие по торговле, инвестициям и наследию Монголии

CentralAsia (MNG) - Между 28 февраля и 2 марта в Вашингтоне, США, и в Торонто, Канада, будет организовано международное мероприятие «Дни торговли, инвестиций и наследия Монголии-2022».

Мероприятие будет организовано НПО «Export International Trade Center» и НПО «World Famed Mongolia» при поддержке государственных организаций, в том числе Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерства иностранных дел, Министерства окружающей среды и туризма, Министерства культуры, Агентства малых и средних предприятий, Национальное агентство развития, а также Отделений Азии в Управлении международной торговли Министерства торговли США, Всемирного торгового центра в Вашингтоне, Ассоциации женщин-предпринимателей в Канаде и посольства Монголии в Соединенных Штатах и Канаде.

Во время мероприятия, направленного на продвижение Монголии за рубежом, поддержку ее торговли и инвестиций и распространение культуры, будет организован широкий спектр мероприятий, включая инвестиционный форум, VIP-встречи для презентации проектов, а также выставку «Made in Mongoliа» и продвижение национальная культура и бренды, а также культурные достижения.

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