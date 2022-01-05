₮420 млрд будут ежегодно выделяться на снижение загруженности дорог Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Определенное «оружие» для борьбы с пробками, а не голыми руками.

В течение года городские власти всегда старались уменьшить загруженность дорог. В прошлом были построены три моста (мост Нарны Гүүр, мост Найрамдлын Гүүр, мост Яармагийн Гүүр), дороги и другие туннели, но заторы не уменьшились. Напротив, из-за ежегодного импорта в среднем 80 тысяч автомобилей ситуация усугубилась. В конце концов, не было больше места для дальнейшего расширения дороги и не хватило бюджета на крупномасштабное строительство (около 50 миллиардов тугриков ($ 17,5 млн) в год), поэтому были наложены ограничения и штрафы.

Однако в последнее время этот дисбаланс несколько уменьшился, что позволило столичным властям проделать большую работу.

Во время расширенного заседания 19 мая 2021 года правительство Монголии впервые обсудило насущные проблемы Улан-Батора и приняло решение ежегодно выделять 420 миллиардов тугриков ($ 147,4 млн) на устранение заторов на дорогах.

До этого столичные власти внедряли несколько политик по снижению загруженности дорог и все возможные решения, которые можно было придумать, за исключением тех, которые требовали большого бюджета, таких как метро, надземные дороги и мосты, а также единое управление движением. система. Это историческое решение было принято, когда губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн и городские власти начали сотрудничать с правительством, чтобы поднять вопросы в то время, когда возникла острая необходимость во всеобъемлющем решении вопроса, касающегося децентрализации.

Уменьшение заторов на дорогах в Улан-Баторе – проблема, требующая комплексного решения. Таким образом, правительство создало Национальный комитет по обеспечению баланса между развитием городов и сельских районов, децентрализацией и сокращением транспортных заторов, и премьер-министр Монголии г-н Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай возглавляет комитет, что указывает на важность решения этой проблемы.

Децентрализация: общественные усилия

Общественное восприятие и участие стали считаться важной частью новых технологических достижений, государственной политики, решений и планов. Перегрузку можно уменьшить за относительно короткое время с помощью надлежащего бюджета, технологических решений и сотрудничества между правительством, НПО и гражданами.

Недавно созданный Национальный комитет по обеспечению баланса между городским и сельским развитием, децентрализацией и сокращением транспортных заторов пришел к выводу, что необходимо реализовать 149 мер, в общей сложности 27 задач, для уменьшения городской транспортной загруженности, что также включает создание комфортных условий жизни в сельской местности. Из вышеперечисленных решений и мер наиболее инновационным решением для уменьшения заторов на дорогах является внедрение интеллектуальной транспортной системы.

Умная транспортная система

В рамках задачи по полной реализации проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы в столице, что отражено в плане действий на 2020-2024 годы губернатора столицы и мэра Улан-Батора, соответствующие должностные лица проводят работы по решению национального комитета. Система отвечает требованиям всех, кто участвует в трафике, и умеет производить определенные расчеты с помощью современного AI. В настоящее время планируется, что она будет состоять из следующих подсистем:

Система трафика на основе RFID Интегрированная интеллектуальная система для видеонаблюдения. Система управления светофором. Интегрированная система управления автостоянками. Умная система общественного транспорта Система управления такси и спецтранспортом.

Система трафика на основе RFID позволит отслеживать и планировать трафик в Улан-Баторе. Однако с внедрением интегрированной интеллектуальной системы видеонаблюдения станет возможным устанавливать правила безопасности дорожного движения в базе данных AI, предотвращать преступления и улучшать управление и мониторинг дорожного движения.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай: Правительство даст зеленый свет своему решению

- У города Улан-Батор должен быть эталон. Давайте установим стандарты, которые необходимо внедрить в столице. Давайте проинформируем общественность о реальности текущего состояния. В конце концов, нет большей правды, чем реальность.

Для решения всех этих вопросов необходимо предоставить поддержку, помощь, резолюции и решения, которые должны быть приняты Правительством и Парламентом.

Правительство создаст условия для принятия определенных решений на правовом уровне. Мы «дадим зеленый свет» этому решению.

Б.Одсурэн: Будут использованы стимулы для поощрения использования общественного транспорта

Менеджер дорожно-транспортных проектов столичного города Одсурэн Бадарч:

- Согласно исследованиям, школы, офисы, торговые центры и коммерческие организации в Улан-Баторе открываются и закрываются одновременно, что вызывает большие пробки на дорогах. С 07:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера часто бывает очень интенсивное движение. Следовательно, необходимо ввести правила для гибкого управления временем. Многие люди ходят в торговые центры по понедельникам и пятницам. Пятьдесят процентов людей, участвующих в дорожном движении, водят свои машины по утрам и оставляют их на стоянке на весь день. Поэтому будут использоваться стимулы для поощрения использования общественного транспорта.

По состоянию на 2020 год:

1,1 миллиона автомобилей по всей стране

715 309 легковых автомобилей,

241 268 грузовых автомобилей,

36084 автобуса,

20 672 автомобиля используются по специальному назначению,

40 616 локомотивов,

54 процента от общего количества автомобилей находятся в Улан-Баторе – 615 622

46 процентов - в сельской местности – 521 112

источник: Отдел по связям со СМИ аппарата губернатора столицы Монголии

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