₮420 млрд будут ежегодно выделяться на снижение загруженности дорог Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Определенное «оружие» для борьбы с пробками, а не голыми руками.
В течение года городские власти всегда старались уменьшить загруженность дорог. В прошлом были построены три моста (мост Нарны Гүүр, мост Найрамдлын Гүүр, мост Яармагийн Гүүр), дороги и другие туннели, но заторы не уменьшились. Напротив, из-за ежегодного импорта в среднем 80 тысяч автомобилей ситуация усугубилась. В конце концов, не было больше места для дальнейшего расширения дороги и не хватило бюджета на крупномасштабное строительство (около 50 миллиардов тугриков ($ 17,5 млн) в год), поэтому были наложены ограничения и штрафы.
Однако в последнее время этот дисбаланс несколько уменьшился, что позволило столичным властям проделать большую работу.
Во время расширенного заседания 19 мая 2021 года правительство Монголии впервые обсудило насущные проблемы Улан-Батора и приняло решение ежегодно выделять 420 миллиардов тугриков ($ 147,4 млн) на устранение заторов на дорогах.
До этого столичные власти внедряли несколько политик по снижению загруженности дорог и все возможные решения, которые можно было придумать, за исключением тех, которые требовали большого бюджета, таких как метро, надземные дороги и мосты, а также единое управление движением. система. Это историческое решение было принято, когда губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн и городские власти начали сотрудничать с правительством, чтобы поднять вопросы в то время, когда возникла острая необходимость во всеобъемлющем решении вопроса, касающегося децентрализации.
Уменьшение заторов на дорогах в Улан-Баторе – проблема, требующая комплексного решения. Таким образом, правительство создало Национальный комитет по обеспечению баланса между развитием городов и сельских районов, децентрализацией и сокращением транспортных заторов, и премьер-министр Монголии г-н Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай возглавляет комитет, что указывает на важность решения этой проблемы.
Децентрализация: общественные усилия
Общественное восприятие и участие стали считаться важной частью новых технологических достижений, государственной политики, решений и планов. Перегрузку можно уменьшить за относительно короткое время с помощью надлежащего бюджета, технологических решений и сотрудничества между правительством, НПО и гражданами.
Недавно созданный Национальный комитет по обеспечению баланса между городским и сельским развитием, децентрализацией и сокращением транспортных заторов пришел к выводу, что необходимо реализовать 149 мер, в общей сложности 27 задач, для уменьшения городской транспортной загруженности, что также включает создание комфортных условий жизни в сельской местности. Из вышеперечисленных решений и мер наиболее инновационным решением для уменьшения заторов на дорогах является внедрение интеллектуальной транспортной системы.
Умная транспортная система
В рамках задачи по полной реализации проекта по внедрению интеллектуальной транспортной системы в столице, что отражено в плане действий на 2020-2024 годы губернатора столицы и мэра Улан-Батора, соответствующие должностные лица проводят работы по решению национального комитета. Система отвечает требованиям всех, кто участвует в трафике, и умеет производить определенные расчеты с помощью современного AI. В настоящее время планируется, что она будет состоять из следующих подсистем:
- Система трафика на основе RFID
- Интегрированная интеллектуальная система для видеонаблюдения.
- Система управления светофором.
- Интегрированная система управления автостоянками.
- Умная система общественного транспорта
- Система управления такси и спецтранспортом.
Система трафика на основе RFID позволит отслеживать и планировать трафик в Улан-Баторе. Однако с внедрением интегрированной интеллектуальной системы видеонаблюдения станет возможным устанавливать правила безопасности дорожного движения в базе данных AI, предотвращать преступления и улучшать управление и мониторинг дорожного движения.
Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай: Правительство даст зеленый свет своему решению
- У города Улан-Батор должен быть эталон. Давайте установим стандарты, которые необходимо внедрить в столице. Давайте проинформируем общественность о реальности текущего состояния. В конце концов, нет большей правды, чем реальность.
Для решения всех этих вопросов необходимо предоставить поддержку, помощь, резолюции и решения, которые должны быть приняты Правительством и Парламентом.
Правительство создаст условия для принятия определенных решений на правовом уровне. Мы «дадим зеленый свет» этому решению.
Б.Одсурэн: Будут использованы стимулы для поощрения использования общественного транспорта
Менеджер дорожно-транспортных проектов столичного города Одсурэн Бадарч:
- Согласно исследованиям, школы, офисы, торговые центры и коммерческие организации в Улан-Баторе открываются и закрываются одновременно, что вызывает большие пробки на дорогах. С 07:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера часто бывает очень интенсивное движение. Следовательно, необходимо ввести правила для гибкого управления временем. Многие люди ходят в торговые центры по понедельникам и пятницам. Пятьдесят процентов людей, участвующих в дорожном движении, водят свои машины по утрам и оставляют их на стоянке на весь день. Поэтому будут использоваться стимулы для поощрения использования общественного транспорта.
По состоянию на 2020 год:
- 1,1 миллиона автомобилей по всей стране
- 715 309 легковых автомобилей,
- 241 268 грузовых автомобилей,
- 36084 автобуса,
- 20 672 автомобиля используются по специальному назначению,
- 40 616 локомотивов,
- 54 процента от общего количества автомобилей находятся в Улан-Баторе – 615 622
- 46 процентов - в сельской местности – 521 112
источник: Отдел по связям со СМИ аппарата губернатора столицы Монголии