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Протесты в Казахстане: На улицы вышли жители Алматы (видео)

CentralAsia (KZ) -  Жители Алматы вышли в знак поддержки протестующих Жанаозена.

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Публикация от Информационный канал «16/12» (@1612info)

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Публикация от Информационный канал «16/12» (@1612info)

Ранее сообщалось, что 4 января в Алма-Ате полицией была перекрыта площадь Республики. Кроме того, в центре города был отключен мобильный интернет.

Оппозиционер Мухтар Аблязов опубликовал видео выступающих в Алматы.

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Публикация от Мухтар Аблязов (@mukhtarablyazov)

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

На фоне стихийных митингов в Мангистауской области были усилены меры безопасности в других городах республики, в частности, в Алматы.

4 января стало известно, что митингующие в Атырау прорвали оцепление.

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