Группа жителей города Усть-Каменогорск 5 января собирается на митинг

CentralAsia (KZ) - Группа жителей города Усть-Каменогорст 5 января собирается на митинг.
Обращение опубликовано в соцсетях. Они сообщили, что поддерживают протестующих в других городах Казахстана.
Они намерены собраться на главной площади города.
В городах Казахстана наблюдаются протесты. Они начались после того, как жители Жанаозена 2 января вышли на митинги с требованием снизить цены на сжиженный газ.
Сегодня, 4 января, митинги прошли в городах Актау и Актобе.
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