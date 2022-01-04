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Группа жителей города Усть-Каменогорск 5 января собирается на митинг

CentralAsia (KZ) -  Группа жителей города Усть-Каменогорст 5 января собирается на митинг.

Обращение опубликовано в соцсетях. Они сообщили, что поддерживают протестующих в других городах Казахстана.

Они намерены собраться на главной площади города.

В городах Казахстана наблюдаются протесты. Они начались после того, как жители Жанаозена 2 января вышли на митинги с требованием снизить цены на сжиженный газ.

Сегодня, 4 января, митинги прошли в городах Актау и Актобе.

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Публикация от ⚜ Ұлы Халықтың Ұлы ?? (@kalibek.kb)

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