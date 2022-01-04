экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане протестующие устроили погоню за военными грузовиками в степи. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Мангистауской области Казахстана протестующие, недовольные ситуацией с ценами на газ для машин, устроили погоню за армейскими грузовиками, которые перебрасывали военных в обход заблокированных демонстрантами дорог. Видео опубликовало в своем Telegram-канале Казахское телеграфное агентство (КазТАГ).

В публикации говорится, что протестующие отобрали часть военной техники, однако большой колонне все-таки удалось проехать в Актау — административный центр Мангистауской области, где, несмотря на уступки со стороны властей, продолжаются митинги.

Акции протеста, начавшиеся 2 января в Мангистауской области из-за резкого роста цен на газ для автотранспорта, не прекращаются несколько дней и охватили другие регионы Казахстана. Помимо снижения цен на топливо отдельные демонстранты требуют ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева и разговора с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

  • За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Улан-Баторе прошла церемония гашения юбилейной почтовой марки 100-летия современного образования
  • Есть страны, которые препятствуют строительству АЭС в Узбекистане – посол РФ в РУз
  • Протесты в Казахстане: Президент Токаев обратился к демонстрантам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com