В Караганде жители вышли в поддержку протестующих в Жанаозене

// Активисты Караганды.

CentralAsia (KZ) - В Караганде как минимум около 200 человек, в основном мужчин, сегодня ближе к вечеру собрались на площади в юго-восточной части города, выразив поддержку протестующим в Мангистауской области, которые требуют снизить цены на газ, сообщают СМИ.

К собравшейся толпе в Караганде присоединяются и другие жители — пешком или подъезжая на машинах. Желающие высказаться говорят в рупор.

Собравшиеся жители также выразили недовольство ростом цен на продукты питания, требуя снизить их.

Люди потребовали, чтобы к ним прибыл аким Карагандинской области Женис Касымбек. Сейчас на месте присутствуют представители акима Караганды. Власти просят людей разойтись, но те пока отказываются.

На месте также присутствуют сотрудники правоохранительных органов и СОБР. Разгонов и применения силы к собравшимся жителям пока не наблюдается.

По данным на 21 час, по примерным подсчетам самих собравшихся в Караганде, сейчас их число приближается к тысяче. Как стало известно, к месту сбора прибывают не только жители города Караганды, но и близлежащих населенных пунктов. Несмотря на минусовую температуру, участники акции говорят, что продолжат стоять, ожидая, что к ним всё же приедет аким Карагандинской области Женис Касымбек. Пока там только власти города Караганды. В ожидании люди поют песни, в руках держат флаг Казахстана.

Собравшиеся высказались не только о цене на газ, но и озвучили ряд других острых социальных проблем в регионе и стране в целом. Звучит недовольство нынешней властью. Люди выкрикивали из толпы о том, что выборы в стране должны проходить справедливо, а правительство должно подать в отставку, «если ничего не смогло решить за 30 лет». Доходом с использования недр земли должен пользоваться и народ, говорят люди.

Некоторые из собравшихся выражают возмущение низким уровнем жизни, маленькими зарплатами, отсутствием собственного жилья у многих.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

На фоне стихийных митингов в Мангистауской области были усилены меры безопасности в других городах республики, в частности, в Алматы.

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