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Протесты в Казахстане: В Уральске люди вышли на площадь
// Uralsk_news.07

CentralAsia (KZ) -  Жители города Уральск Западно-Казахстанской области собрались на площади Абая в знак поддержки протестующих в Жанаозене.

Судя по фотографиям в соцсетях, по состоянию на 19:30 количество собравшихся на площади составило свыше 150 человек.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

На фоне стихийных митингов в Мангистауской области были усилены меры безопасности в других городах республики, в частности, в Алматы.

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