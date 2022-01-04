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В Казахстане заблокированы Telegram, WhatsApp и Signal

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане заблокированы ключевые мессенджеры - Telegram, WhatsApp и Signal, они перестали работать около 22 часов, сообщают корреспонденты «Медиазоны».

«Sputnik Казахстан» отмечает, что в Алматы не работает мобильный интернет.

Ранее сообщалось о проблемах со связью у «Алматы Арены», где собирались протестующие.

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