Протесты в Казахстане: В Алматы проходят массовые задержания, зафиксированы стычки протестующих и силовиков (видео)

Протесты в Казахстане: В Алматы проходят массовые задержания, зафиксированы стычки протестующих и силовиков

CentralAsia (KZ) - В Алматы перекрывают улицы, проходят массовые задержания, зафиксированы стычки между протестующими и силовиками, пишет КазТАГ.

На улицы Алматы в район стадиона «Халык Арена» вышли не менее 2 тыс. человек.

Кроме того, в Алматы сбоит интернет, причем не только мобильный, но и стационарный, пользователи жалуются на проблемы с доступом к мессенджерам WhatsApp и Telegram.

Сообщается об избиении лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана (ДПК) Жанболата Мамая в Алматы.

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