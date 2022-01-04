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Протесты в Казахстане: В Алматы проходят массовые задержания, зафиксированы стычки протестующих и силовиков (видео)

CentralAsia (KZ) -  В Алматы перекрывают улицы, проходят массовые задержания, зафиксированы стычки между протестующими и силовиками, пишет КазТАГ.

На улицы Алматы в район стадиона «Халык Арена» вышли не менее 2 тыс. человек.

Кроме того, в Алматы сбоит интернет, причем не только мобильный, но и стационарный, пользователи жалуются на проблемы с доступом к мессенджерам WhatsApp и Telegram.

Сообщается об избиении лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана (ДПК) Жанболата Мамая в Алматы.

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Публикация от Информационный канал «16/12» (@1612info)

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