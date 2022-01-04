В Казахстане заблокированы сайты Orda.kz и агентства КазТАГ

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на фоне массовых социальных протестов перестали открываться сайты Orda.kz и агентства КазТАГ. Главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова в своем telegram-канале сначала писала, что сайт не открывается на территории Казахстана, потом заявила о блокировке.

«Сбои начались два часа назад, постепенно сайт вообще перестал загружаться. Проверили вход через VPN — работает, проверили знакомые в России — работает. Значит, блок. Зачем? Мы давали только новости. Да, оперативно, подробно, без купюр. Но всё в режиме профессиональной журналистики, никакого активизма, призывов. Зачем это делать? Вы считаете, что таким образом справитесь с протестами?!», — выразила недоумение главный редактор, по всей видимости обращаясь к властям.

Бажкенова считает, что сайт заблокировали после того, как «протестующие радикализировали свои лозунги и требуют уже не только газа по 50 тенге, но отставки акима, правительства, Токаева, Назарбаева».

«Но это люди так скандируют на площади! Это не мы, не надо обижаться на прогноз погоды и убивать метеорологов, если вам не нравится снег», — сыронизировала Бажкенова.

К вечеру вторника стал недоступен и сайт международного агентства КазТАГ. В заявлении в своем telegram-канале издание отмечает, что это случилось «после отказа удалить статью о протестах по требованию мининформации».

«Подтвердите, что видео с участием полиции не относится к событиям с участием протестующих против повышения цен на газ, которые происходят в Актау. Подтвердите, что не считаете силовым воздействием действия полиции, которые, как видно на кадрах, оттесняют протестующих. Укажите, в чем конкретно заключается заведомо ложная составляющая материала. Уточните подробно, что именно происходит на видео, с точки зрения министерства информации и общественного развития. С учетом указанных выше деталей мы готовы внести соответствующие правки в уже вышедший текст с соответствующими пометками», — ответил КазТАГ комитету информации министерства.

Оба сайта продолжают освещать «газовые» протесты в стране в соцсетях. КазТАГ считает действия министерства информации и общественного развития актом цензуры, которая официально запрещена в Казахстане. Агентство обратилось к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой «обратить внимание на данную ситуацию».

Республиканские и региональные онлайн-издания Казахстана выразили поддержку Orda.kz и КазТАГу, назвав внесудебную блокировку сайтов актом цензуры, которая запрещена Конституцией Казахстана.

«Газовые» протесты на западе Казахстана проходят с 2 января. К этому часу в Мангистауской области, по некоторым данным, стоит не меньше 10 тысяч человек. Массовые протесты проходят в Уральске, Атырау и Актобе. В поддержку им выходят и активисты Алматы и Нур-Султана. В мегаполисах полиция проводит силовые задержания.

4 января власти заявили, что готовы снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге, как ранее требовали бастующие, однако на третий день митингов протестующих это уже не устроило. Теперь на площадях народ требует отставки правительства, выборности акимов, ухода бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.

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