Протесты в Казахстане: В городе Мерке собрались люди в знак поддержки протестующих

CentralAsia (KZ) - В городе Костанай Костанайской области Казахстана собралась небольшая группа людей.

Как сообщается, к ним вышел замакима.

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Также, как пишет телеграм-канал БАСЕ, собралось около 50-70 человек в Мерке, являющегося центром Жамбылской области. Собравшиеся говорят о поддержке протестующих в Жанаозене.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

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