В Таразе задержали поддержавших протесты в Жанаозене, в том числе журналистов, - СМИ

CentralAsia (KZ) - В городе Тараз 4 января полиция задержала местных жителей и журналистов, которые собрались в знак солидарности с протестующими в Мангистауской области, пишет Азаттык [Казахстан], ссылаясь на одного из задержанных работников СМИ Нурадина Ракая.

По словам журналиста, он вышел на площадь с группой протестующих, чтобы поддержать жанаозенцев. Полицейские задержали его без какого-либо предупреждения, как только тот начал озвучивать свое мнение. - Со мной вместе были корреспондент «7 канала» Данияр Алимкул, корреспондент «31 канала» Нурболат Жанабекулы и корреспондент газеты «Время» Айжан Ауелбекова. Полиция отпустила нас троих и увела Ауелбекову, - сказал Ракай.

Данияр Алимкул подтвердил сказанное Ракаем.

Сообщается, что десятки людей собрались днем у здания акимата. Они собрались, чтобы заявить о своей поддержке протестующих в городе Жанаозене, которые со 2 января требуют снизить цены на газ, возросшие с нового года в два раза.

Полицейские приступили к задержаниям в Таразе почти сразу. Сотрудники сил безопасности в черном задерживают жителей с применением грубой силы. Некоторые задерживаемые в это время просят полицейских отпустить их, говорится в сообщении.

Пресс-служба департамента полиции города Тараза не выступила с пояснениями относительно задержания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TARAZ | Онлайн Тараз • 2022 (@onlinetaraz)

Протесты в Мангистауской области начались 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

В Актау – административном центре Мангистауской области – призывы к властям понизить стоимость газа в два раза перешли в политическое русло.

Правительственные чиновники заявили о готовности понизить цены на сжиженный газ со 120 до 85–90 тенге, тогда как протестующие настаивают на снижении как минимум в два раза.

4 января протесты стали распространяться на другие регионы. На этом фоне власти сегодня объявили о намерении снизить стоимость газа до 50 тенге, но в Мангистауской области.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения