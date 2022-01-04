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Видео — В Актобе начались прямые столкновения между полицейскими и протестующими
// КазТАГ.

CentralAsia (KZ) -  В казахстанском городе Актобе начались прямые столкновения между полицейскими и недовольными ситуацией с ценами на газ для машин. Об этом пишет Telegram-канал KazTAG.

На кадрах с места события видно, как протестующие выстроились напротив отряда полицейских и кричат на них. Некоторые нападают на сотрудников правоохранительных органов, однако другие протестующие пытаются разнять локальные конфликты.

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