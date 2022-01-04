Протесты в Казахстане: В Актобе цена на газ снижена до 50 тенге

CentralAsia (KZ) - В Актобе цена на газ снижена до 50 тенге. Информацию опубликовал акимат города на странице в Instagram.

Актюбинцы выдвигали также еще одно требование - освобождение задержанных в ходе митинга. Оно также выполнено - задержанные освобождены.

Акции протеста, начавшиеся 2 января в Мангистауской области из-за резкого роста цен на газ для автотранспорта, не прекращаются несколько дней и охватили другие регионы Казахстана. Помимо снижения цен на топливо отдельные демонстранты требуют ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева и разговора с действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

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