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Протесты в Казахстане: В Кызылорде произошли задержания митингующих

CentralAsia (KZ) -  В Кызызлорде протестующие собрались у ТЦ Aray City Mall, который находится по центральной улице Назарбаева. Всего собралось около 200 человек, сообщает Оrda.kz в Тelegram.

К месту митинга неравнодушные люди принесли воду и продукты питания. Прямо на площади народ начал готовить еду.

Уже ближе к вечеру протестующие стали петь гимн Казахстана.

К митингующим вышла аким города Гульшара Абдыкаликова, но протестующие не стали ее слушать. Кроме понижения цены на газ, кызылординцы требовали установить в городе биотуалеты и палатки. После озвученных требований, глава региона спешно покинула территорию. Немногим позже митингующих стали задерживать.

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