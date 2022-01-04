Протесты в Казахстане: В Кызылорде произошли задержания митингующих

CentralAsia (KZ) - В Кызызлорде протестующие собрались у ТЦ Aray City Mall, который находится по центральной улице Назарбаева. Всего собралось около 200 человек, сообщает Оrda.kz в Тelegram.

К месту митинга неравнодушные люди принесли воду и продукты питания. Прямо на площади народ начал готовить еду.

Уже ближе к вечеру протестующие стали петь гимн Казахстана.

К митингующим вышла аким города Гульшара Абдыкаликова, но протестующие не стали ее слушать. Кроме понижения цены на газ, кызылординцы требовали установить в городе биотуалеты и палатки. После озвученных требований, глава региона спешно покинула территорию. Немногим позже митингующих стали задерживать.

За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения