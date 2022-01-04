Видео — Протестующие в Алматы идут по центральным улицам

CentralAsia (KZ) - Протестующие в Алматы идут по центральным улицам.

Видео опубликовал КазТаг:

Другие телеграм-каналы опубликовали вид на Алматы сверху. Видно, как идут протестующие:

Как ранее сообщалось, на улицы Алматы в район стадиона «Халык Арена» вышли не менее 2 тыс. человек.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр.

Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

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