Видео — Протестующие в Алматы идут по центральным улицам

CentralAsia (KZ) - Протестующие в Алматы идут по центральным улицам.
Видео опубликовал КазТаг:
Другие телеграм-каналы опубликовали вид на Алматы сверху. Видно, как идут протестующие:
Как ранее сообщалось, на улицы Алматы в район стадиона «Халык Арена» вышли не менее 2 тыс. человек.
Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр.
Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.
- За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.