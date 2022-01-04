Власти Тараза встретились с митингующими. Видео

CentralAsia (KZ) - Более 500 человек вечером 4 января вышли на митинг в городе Тараз.

Собравшиеся поддерживают вышедших на митинги в некоторых регионах Казахстана, в частности протестующих в Жанаозоне за снижение цен на сжиженный газ.

К митингующим вышли аким Жамбыльской области и мэр Тараза.

Кроме этого, митингующие выступают против власти РК.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр. В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TARAZ | Онлайн Тараз • 2022 (@onlinetaraz)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TARAZ | Онлайн Тараз • 2022 (@onlinetaraz)

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