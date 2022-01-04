Протесты в Казахстане: В Шымкенте собралось около 2 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - Вечером 4 января в Шымкенте перед Русским драматическим театром собрались около тысячи человек, которые поддержали протест в Жанаозене, пишет «Азаттык».
Большая часть — молодежь. Они пели гимн и скандировали: «Уходи старик».
На 22 часов их количество достигло около 2 тыс.
Как пишет «Азаттык», около часа назад по дороге к протесту полиция задержала десятки человек.
Днем здесь было задержано более 20 человек. Многие из них были задержаны в районе мэрии, где проходит митинг оппозиции.
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