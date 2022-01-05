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Президент Казахстана Токаев обратился к протестующим: Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу.

Он призвал проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, а также эйфории митингов.

Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными, сказал он, отметив, что это преступление, за которым может последовать наказание.

«Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», - сказал он.

Обращаясь к молодёжи, он призвал не портить свою жизнь и не отравлять жизнь близких.

«Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие, сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире», - сказал он.

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