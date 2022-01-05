экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Протестующие прорвались на площадь Республики в Алматы, применены светошумовые гранаты
// Vlast KZ

CentralAsia (KZ) -  Протестующие прорвались на площадь Республики в Алматы, применены светошумовые гранаты, пишет Казтаг.

«Тут на площади несколько тысяч человек, они прорвали полицейское оцепление, которое стояло с верхней стороны Сатпаева, и с нижней стороны площади, и с верхней – везде. Полицейские, которые стояли со щитами, они после этого куда-то делись. Сначала перед ними стояли такие заборчики – ограждения, сначала снесли эти заборы, потом прорвались в сторону площади. Здесь не меньше 5 тыс. человек, может быть больше», - сообщила корреспондент агентства в ночь на среду.

Позже она перезвонила в редакцию и сообщила, что на площади начали раздаваться громкие хлопки.

«Что-то вспыхивает, взрывается, после стоит облако дыма – коллеги подсказывают, что это светошумовые гранаты», - уточнила корреспондент КазТАГ.

Через несколько минут полицейские на своих авто попытались прорваться в толпу митингующих.

«Митингующие те заборчики железные, которыми полиция ограждалась, поставили на пути машин со щитами. Полицейских закидывают пластиковыми бутылками и тем, что попадет под руку. Некоторые полицейские, убегая, побросали свои щиты, и сейчас у нескольких митингующих в руках эти полицейские щиты – они разбивают эти щиты и бросают осколки в сторону полицейских баррикад», - добавила корреспондент агентства.

Также стало известно, что митингующие прорываются в сторону акимата Алматы.

«Протестующие переворачивают на крышу и разбивают полицейские автобусы, полицейские легковые автомобили. Они разломали скамейки, сделали из них палки и этими палками разбивают машины», - сообщила журналист КазТАГ.

Как ранее сообщалось, на улицы Алматы в район стадиона «Халык Арена» вышли свыше 2 тыс. человек.

  • За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Монголии 47,5% взрослого населения вакцинированы бустерной дозой от COVID
  • Протесты в Казахстане: Митингующие в Атырау прорвали оцепление, собираются на площади и перекрывают дороги
  • Протесты в Казахстане: В городе Мерке собрались люди в знак поддержки протестующих


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com