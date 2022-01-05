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Протесты в Казахстане. Экибастуз присоединился к митингам

CentralAsia (KZ) -  Жители города Экибастуз в Павлодарской области 4 декабря вышли на митинг в поддержку казахстанцев, вышедших на акции по всей стране.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге за литр.

В ситуацию вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручивший правительству разобраться в ситуации; кабмин в свою очередь отчитался о создании правительственной комиссии и сообщил, что собственники АЗС Мангистауской области снизили цены на топливо до 85-90 тенге за литр.

Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

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