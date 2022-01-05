экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы полиция оттеснила митингующих. Видео

CentralAsia (KZ) -  Алматинская полиция оттеснила участников митинга с площади. Сейчас людей стало меньше, передает Sputnik Казахстан.

Но также Оrda.kz сообщает, что люди продолжают подходить к центру площади Республики.

Часть протестующих оттеснили вниз по улице Желтоксан. Люди не расходятся.

Протестующие пытаются штурмовать автомобили, из которых их закидывают светошумовыми гранатами. В машины летят палки и другие предметы, передает корреспондент @vlastkz с площади Республики.

Ранее сообщалось, что протестующие прорвались на площадь Республики в Алматы, полиция применены светошумовые гранаты.

Здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских.

Очень много полиции, представителей СОБР, спецназа.

  • За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Власти Тараза встретились с митингующими. Видео
  • Видео — В Нур-Султане идет разгон демонстрантов
  • В Таразе задержали поддержавших протесты в Жанаозене, в том числе журналистов, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com