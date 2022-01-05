В Алматы полиция оттеснила митингующих. Видео

CentralAsia (KZ) - Алматинская полиция оттеснила участников митинга с площади. Сейчас людей стало меньше, передает Sputnik Казахстан.
Но также Оrda.kz сообщает, что люди продолжают подходить к центру площади Республики.
Часть протестующих оттеснили вниз по улице Желтоксан. Люди не расходятся.
Протестующие пытаются штурмовать автомобили, из которых их закидывают светошумовыми гранатами. В машины летят палки и другие предметы, передает корреспондент @vlastkz с площади Республики.
Ранее сообщалось, что протестующие прорвались на площадь Республики в Алматы, полиция применены светошумовые гранаты.
Здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских.
Очень много полиции, представителей СОБР, спецназа.
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