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Военные кидают гранаты в людей в Алматы, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Военные кидают гранаты в людей в Алматы, Фурманова-угол Сатпаева, пишет NEXTA-LIVE.

Сообщается, что в городе загорелось несколько полицейских машин, а одна даже взорвалась.

Как пишет КазТАГ, полицейские авто горят в Алматы, одна взорвалась, слышны звуки, схожие с выстрелами.

«Загорелись полицейские машины, которые протестующие разбили. Одна горит, сейчас вторая, видимо, тоже будет гореть. Пока не рвануло. Машина полыхает вся, рядом еще несколько машин, они тоже сейчас видимо загорятся», - рассказала по телефону в ночь на среду корреспондент агентства.

Позже она уточнила, что горит около четырех автомобилей, а одна машина в итоге взорвалась.

По данным корреспондента КазТАГ, митингующие попытались обойти полицейские баррикады с тыла, но их оттуда выдавили светошумовыми гранатами.

«Светошумовые гранаты взрываются беспрерывно и чем-то плохо пахнет от них», - отметила журналист.

По ее описанию, дым от светошумовых гранат и слезоточивого сделал в итоге невозможным нахождение на площади как протестующих, так и силовиков. Силовики и митингующие в итоге отошли на расстояние.

Позднее журналист сообщила, что были слышны звуки, похожие на выстрелы.

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