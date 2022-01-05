Видео — В Алматы идут уличные бои. Полицейские используют спецсредства против демонстрантов, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Видео — В Алматы идут уличные бои. Полицейские используют спецсредства против демонстрантов, пишет телеграм-канал.
Как ранее сообщалось, протестующие прорвались на площадь Республики в Алматы, были применены светошумовые гранаты, пишет КазТАГ.
Протесты против повышения цен на сжиженный газ начались в городе Жанаозен 2 января. Позже к ним присоединились жители Актау, Алматы, Астаны и еще нескольких городов Казахстана. К требованиям о снижении цен позднее добавились лозунги об отставке правительства.
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