Протестующие в Алматы перекрыли площадь «Астана», здесь полностью заблокировано автомобильное движение

CentralAsia (KZ) - Протестующие перекрыли площадь «Астана» в Алматы, здесь полностью заблокировано автомобильное движение, пишет Vlast.kz.

Со стороны пересечений Абая и Желтоксан и Абая и Абылай хана каждые несколько секунд слышны взрывы светошумовых гранат.

Как ранее сообщалось, в Алматы полицейские использовали спецсредства против демонстрантов, писал телеграм-канал.

Ранее протестующие прорвались на площадь Республики в Алматы, были применены светошумовые гранаты, пишет КазТАГ.

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