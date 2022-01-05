На журналиста «Медиазоны» в Алматы напали протестующие во время съемки погрома полицейских машин

CentralAsia (KZ) - Корреспондент «Медиазоны» рассказал, что несколько протестующих выбили у него из рук телефон, когда он снимал, как люди разбивали шесть полицейских автомобилей за зданием акимата в Алматы, сообщает «Медиазона».

Неизвестные хотели украсть смартфон, но за журналиста вступился другой участник митинга. Он призвал людей «не красть телефон, потому что все должно быть по закону».

В итоге технику вернули, но экран оказался полностью разбит. Перед уходом один из нападавших сказал корреспонденту, что «запомнил его лицо».

Вот тот момент, когда на меня налетели двое протестующих, разбили телефон и хотели его отобрать pic.twitter.com/Fir0EAgHBV — ни кита, ни моря (@nowhalenosea) January 4, 2022

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