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На журналиста «Медиазоны» в Алматы напали протестующие во время съемки погрома полицейских машин

CentralAsia (KZ) -  Корреспондент «Медиазоны» рассказал, что несколько протестующих выбили у него из рук телефон, когда он снимал, как люди разбивали шесть полицейских автомобилей за зданием акимата в Алматы, сообщает «Медиазона».

Неизвестные хотели украсть смартфон, но за журналиста вступился другой участник митинга. Он призвал людей «не красть телефон, потому что все должно быть по закону».

В итоге технику вернули, но экран оказался полностью разбит. Перед уходом один из нападавших сказал корреспонденту, что «запомнил его лицо».

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