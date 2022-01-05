экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жанболата Мамая выпустили из полиции, он находится с протестующими в районе площади Республики, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана (ДПК) Жанболата Мамая выпустили из полиции, он находится с протестующими в районе площади Республики, сообщает Vласть.

Ранее КазТАГ сообщал об избиении Мамая в Алматы.

«Я и Жанболат Мамай находимся в Ауэзовском РОВД (управление полиции). Мамая по-настоящему избили. На глазу синяк. У одного парня не прекращается кровотечение из головы. Все мы вымазаны в грязи», - сообщил на своей странице в социальной сети во вторник гражданский активист Асхат Берсалимов.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Карта — В каких городах Казахстана идут акции протеста?
  • Протесты в Казахстане: В городе Мерке собрались люди в знак поддержки протестующих
  • В Узбекистане планируют построить киногородок


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com