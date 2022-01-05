Жанболата Мамая выпустили из полиции, он находится с протестующими в районе площади Республики, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана (ДПК) Жанболата Мамая выпустили из полиции, он находится с протестующими в районе площади Республики, сообщает Vласть.

Ранее КазТАГ сообщал об избиении Мамая в Алматы.

«Я и Жанболат Мамай находимся в Ауэзовском РОВД (управление полиции). Мамая по-настоящему избили. На глазу синяк. У одного парня не прекращается кровотечение из головы. Все мы вымазаны в грязи», - сообщил на своей странице в социальной сети во вторник гражданский активист Асхат Берсалимов.

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